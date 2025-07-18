الذهب يتجه لهبوط أسبوعي مع ارتفاع الدولار والبلاتين عند أعلى مستوى منذ 2014

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع الاتجاه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي متأثرة بارتفاع الدولار والبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، في حين ارتفع البلاتين إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2014.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3337.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0503 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3343.10 دولارا. وتراجع الذهب 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وانخفض الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة اليوم الجمعة، لكنه يتجه لتحقيق المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي. ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا "بدأنا نرى بيانات لا تزال تدعم الاقتصاد الأمريكي... ومن المحتمل أن المتعاملين في السوق لا يزالون يدرسون بحذر ظروفا لا نتوقع فيها أن يميل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشكل كبير إلى التيسير النقدي".

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع في يونيو ، إذ زادت 0.6 بالمئة الشهر الماضي بعد انخفاضها 0.9 بالمئة في مايو.

وجاءت البيانات حول أعداد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة أفضل من المتوقع، إذ انخفضت بمقدار سبعة آلاف طلب إلى 221 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 12 يوليو . وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لرويترز تسجيل 235 ألف طلب للأسبوع نفسه.

وأظهرت البيانات القوية أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال مستقرا، مما يدعم تريث البنك المركزي في استئناف التيسير النقدي.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه ملاذ آمن في أوقات الضبابية الاقتصادية، ويميل إلى الارتفاع عندما تنخفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1458.80 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1293.32 دولارا ليسجل أعلى مستوى منذ أغسطس 2023. واستقرت الفضة عند 38.13 دولارا.