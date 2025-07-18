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اقتصاد

نيكاي الياباني يهبط من قمة أسبوعين

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رويترز

تراجع المؤشر نيكاي الياباني من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين ليسجل انخفاضا يوم الجمعة، إذ عكف المستثمرون على استنباط ما قد تفضي إليه انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في البلاد.

وانخفض 0.31 بالمئة إلى 39778.85 نقطة بحلول استراحة منتصف النهار.

وكان قد ارتفع في وقت سابق إلى 40087.59 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ الأول من يوليو تموز، مدعوما بأداء قوي للأسهم الأمريكية، لكنه سرعان ما تراجع مع بدء المستثمرين البيع لجني الأرباح.

ومن المتوقع أن يسجل المؤشر زيادة أسبوعية 0.5 بالمئة وينهي سلسلة أسبوعين متتاليين من الخسائر.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 بالمئة إلى 2836.1 نقطة.