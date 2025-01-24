أسعار النفط تتراجع بعد مطالبة ترامب بخفض تكلفة الخام

هبطت أسعار النفط واحدا بالمئة بعد أن حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض تكلفة النفط في حديثه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي.

وشكلت حالة الضبابية بشأن كيفية تأثير الرسوم الجمركية التي يقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدة دول ضغطا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أي 0.9 بالمئة إلى 78.29 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا أي 1.09 بالمئة إلى 74.62 دولار للبرميل عند التسوية.

وانخفضت الأسعار بعد أن قال ترامب إنه سيطلب من السعودية وأوبك خفض أسعار النفط في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وقال كلاي سيجل زميل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في قطاع أمن الطاقة "من الطبيعي أن تلقى دعوة ترامب لخفض أسعار النفط ترحيبا من المستهلكين والشركات، لكن صناعة النفط الأمريكية والموردين العالميين الآخرين ستستقبلها بحذر".

وأضاف أن قطاع الطاقة دعا إلى زيادة الاستثمارات في مشروعات النفط والغاز العالمية، لكن خفض أسعار النفط قد يثير المخاوف من مدى توافر التمويل للمشروعات الجديدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت إلى أدنى مستوى منذ مارس 2022 الأسبوع الماضي حتى مع تباطؤ نشاط التكرير. لكن الانخفاض كان أقل مما توقعه المحللون.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات نواتج التقطير انخفضت أيضا، في حين ارتفعت مخزونات البنزين.

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة المحللين في فيليب نوفا إن التبعات الاقتصادية الأوسع نطاقا لفرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية قد تكبح نمو الطلب العالمي على النفط.

وقال ترامب إنه سيضيف الرسوم الجمركية الجديدة إلى تهديده بفرض عقوبات على روسيا إذا لم تتوصل البلاد إلى اتفاق لإنهاء حربها في أوكرانيا.

كما تعهد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وفرض رسوم جمركية 25 بالمئة على كندا والمكسيك، وقال إن إدارته تناقش فرض رسوم عقابية تبلغ 10 بالمئة على الصين لأن مادة الفنتانيل المخدرة يتم إرسالها إلى الولايات المتحدة من هناك.

وأعلن ترامب يوم الاثنين حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالطاقة وهو قرار يهدف إلى تزويده بصلاحيات لتقليل القيود البيئية على مشروعات البنية التحتية للطاقة وتخفيف قواعد السماح بالبنية التحتية الجديدة لخطوط الأنابيب ووسائل نقل أخرى.

وقال كلفين وانج كبير محللي السوق لدى أواندا عبر البريد الإلكتروني "هناك احتمال أكبر بتحركات قوية بالخفض في سوق النفط في المدى القريب بسبب عدم وضوح إدارة ترامب فيما يتعلق بسياسة التعريفات الجمركية على التجارة والإمدادات الأعلى من النفط من الولايات المتحدة".