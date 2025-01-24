الذهب يصعد مع تراجع الدولار والتركيز ينصب على سياسات ترامب

صعدت أسعار الذهب مع تراجع الدولار عقب دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة، ولا يزال تركيز السوق منصبا على التبعات واسعة النطاق لسياسات ترامب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2753.19 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 2028 بتوقيت جرينتش. وبلغت الأسعار أمس الأربعاء أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، إذ كانت على بعد 26.72 دولار فقط من أعلى مستوياتها على الإطلاق الذي بلغ 2790.15 دولار في أكتوبر تشرين الأول.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 2765 دولارا عند التسوية.

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل تكلفة.

وقال دانيال بافيلونيس كبير محللي الأسواق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز "يعود جزء من ذلك إلى الدولار.. كان مرتفعا هذا صباح اليوم ثم شهد موجة بيع، فرفع ذلك الذهب من مستوياته المتدنية".

وأضاف "تحركات اليوم مجرد إدراك للاتجاه الذي يسلكه البيت الأبيض. وأعتقد أن جزءا من التقلبات كان بسبب التنبؤ بذلك".

وذكر ترامب خلال كلمة للمنتدى الاقتصادي العالمي أنه سيطلب خفض سعر الفائدة على الفور وأن على الدول الأخرى أن تحذو حذوه.

وينتعش المعدن غير المدر للعوائد في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

لكن أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أظهرت أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 99.5 بالمئة أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل يومي 28 و29 يناير.

وانتشر عدم اليقين بشأن خطط ترامب التجارية بعد قوله إن الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين والاتحاد الأوروبي قد يعلن عنها في الأول من فبراير شباط.

وأدى انعدام الوضوح بشأن السياسات المستقبلية إلى مسارعة المتعاملين إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب للتحوط من التقلبات.