النفط يتراجع بفعل خطة لتعزيز إنتاج النفط الأمريكي والإحجام عن فرض رسوم جمركية

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة وأحجم عن فرض رسوم جمركية جديدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.14 بالمئة إلى 80.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0156 بتوقيت جرينتش.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس آذار الأكثر تداولا 67 سنتا إلى 76.72 دولار للبرميل عن إغلاق الجمعة. ولم تكن هناك تسوية لأي عقود في السوق الأمريكية في أمس الاثنين بسبب عطلة عامة. وينتهي عقد فبراير شباط اليوم الثلاثاء.

وأعلن ترامب عن خطة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة وقال إنه يفكر في فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك من أول فبراير شباط بدلا من فرضها على الفور، مما ساعد في دفع أسعار النفط إلى الانخفاض.

لكن في المستقبل، قد تدفع الرسوم الجمركية على الخام الكندي السوق إلى الارتفاع.

وتذهب جميع صادرات النفط الكندية تقريبا إلى الولايات المتحدة وتباع عادة بخصم عن خام غرب تكساس الوسيط.

وقال المحلل في كومنولث بنط فيفيك دار في مذكرة "لذلك فإن العقوبات الأمريكية تزيد من خطر ارتفاع التكاليف لمعظم صادرات النفط الكندية". ووضع ترامب خطة شاملة لتسريع تصاريح النفط والغاز والطاقة من أجل تعظيم إنتاج الطاقة الأمريكي المرتفع بالفعل.

وفي حين أنه لم يفرض بعد أي تدابير تجارية جديدة شاملة، فقد أخبر الوكالات الاتحادية بالتحقيق في ممارسات تجارية غير عادلة من قبل دول أخرى.

وقال ترامب أيضا إن الولايات المتحدة "ربما" تتوقف عن شراء النفط من فنزويلا. والولايات المتحدة هي ثاني أكبر مشتري النفط الفنزويلي بعد الصين.

ووعد أيضا بإعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية، وهي الخطوة التي من شأنها أن ترفع أسعار النفط من خلال تعزيز الطلب على الخام الأمريكي.