الدولار يستقر قبل تنصيب ترامب و يرتفع أمام الين

واصل الدولار صعوده أمام الين لكنه أنهى الأسبوع منخفضا بعد سلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وسياسات إدارته المقبلة.

ويتجه الين صوب أقوى أداء أسبوعي له في أكثر من شهر مع تنامي التوقعات بأن يقدم بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مما أثر سلبا على الدولار.

وارتفع الين بأكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع ولامس أعلى مستوى في شهر عند 154.98 للدولار في وقت سابق .

وارتفع الدولار في أحدث تعاملات 0.68 بالمئة مقابل الين إلى 156.165 ين.

وساعدت تصريحات مسؤولي بنك اليابان إلى جانب البيانات اليابانية التي تشير إلى ضغوط الأسعار المستمرة والنمو القوي للأجور، في تعزيز ثقة السوق في احتمال حدوث تحول في أسعار الفائدة. ووضع المتداولون في الحسبان احتمالات بنسبة 80 بالمئة لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر لرويترز إن البنك المركزي الياباني سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل على الأرجح ما لم تحدث تقلبات في السوق عندما يتولى ترامب مهام منصبه رسميا.

وصعد الدولار في الأسابيع القليلة الماضية على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما يعكس التوقعات بأن سياسات ترامب قد تزيد التضخم رغم أن الاقتصاد الأمريكي قوي بالفعل.

وهدأت عمليات البيع المتواصلة في سوق السندات بعدما جاءت بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة يوم الأربعاء أقل من المتوقع، وبعدما قال كريستوفر والر المسؤول في البنك المركزي الأمريكي إن خفض أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات هذا العام لا يزال ممكنا إذا دعمت البيانات الاقتصادية ذلك.

ودفع هذا الأسواق إلى رفع رهاناتها على خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام مما ضغط على الدولار قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض هذا الأسبوع.

ويتوقع المتعاملون حاليا خفض أسعار الفائدة الأمريكية بحوالي 40 نقطة أساس في عام 2025.

ويترقب المستثمرون خطاب ترامب في مراسم التنصيب يوم الاثنين للحصول على أي إشارات عن سياساته في ظل التوقعات بأن السوق ستشهد تقلبات في الفترة المقبلة.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.6 بالمئة إلى 1.2166 دولار، ويقترب من أدنى مستوى له في 14 شهرا الذي سجله يوم الاثنين.

وتراجع اليورو 0.26 بالمئة إلى 1.0276 دولار.

ودفع ذلك مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، للارتفاع 0.34 بالمئة إلى 109.33.

وجرى تداول اليوان الصيني في أحدث تعاملات عند 7.3249 للدولار بعد أن أظهرت بيانات أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 5.4 بالمئة في الربع الرابع، متجاوزا بشكل كبير توقعات المحللين.

وعلى صعيد العملات المشفرة، بلغت عملة بتكوين أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع إذ ارتفعت 5.26 بالمئة إلى 105404.13 دولار في ظل الآمال في أن إدارة ترامب القادمة ستمثل تحولا في سياسات العملات المشفرة.