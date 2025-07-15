المؤشر نيكاي الياباني يرتفع وسط صعود لأسهم التكنولوجيا

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء بدعم من صعود أسهم التكنولوجيا لكن الحذر السائد قبل الانتخابات المحلية وبيانات التضخم في الولايات المتحدة حد من المكاسب.

وصعد المؤشر نيكي 0.12 بالمئة إلى 39507.28 نقطة بحلول الظهيرة، بعدما ارتفع بما وصل إلى 0.46 بالمئة في وقت سابق من الجلسة بدعم من مكاسب عقود المؤشر ناسداك الآجلة خلال التعاملات الآسيوية.

وتقدم مؤشر العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعدما قالت شركة إنفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي إنها ستستأنف مبيعات رقائق وحدة معالجة الرسومات إتش20 إلى الصين.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05 بالمئة إلى 2824.15.

وقال تاكاماسا إيكيدا كبير مديري المحافظ في جي.سي.آي لإدارة الأصول "كانت مكاسب المؤشر ناسداك إشارة إيجابية لمؤشر نيكي، ولكن مكاسب نيكي كانت محدودة إذ تترقب السوق بيانات الأسعار الأمريكية ونتائج الانتخابات الوطنية".

ويترقب المستثمرون العالميون بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر يونيو، والتي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من اليوم، وسيراقبون أي ضغوط من الرسوم الجمركية تدفع الأسعار للصعود.

وفي اليابان، تشعر الأسواق بالقلق من احتمال هزيمة الحزب الديمقراطي الحر وشريكه في الائتلاف الحاكم.

وقد تؤدي الهزيمة المحتملة إلى تمكين أحزاب المعارضة التي تعهدت في حملاتها الانتخابية بخفض أو إلغاء ضريبة المبيعات.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 1.72 بالمئة ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكي. وقفزت أسهم شركات صناعة الكابلات، إذ تقدم سهم فوروكاوا إلكتريك 4.95 بالمئة وسهم فوجيكورا 3.4 بالمئة.