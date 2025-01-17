الين يتأهب لتسجيل أفضل أسبوع في أكثر من شهر وسط رهانات على رفع الفائدة

اقترب الين الياباني من تسجيل أقوى أداء أسبوعي له في أكثر من شهر اليومالجمعة مع تنامي التوقعات بأن يقدم بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة الأسبوعالمقبل، مما أثر سلبا على الدولار وذلك قبل أيام من عودة دونالد ترامب إلى البيتالأبيض.

وقد ساعدت تصريحات مسؤولي بنك اليابان، إلى جانب البيانات اليابانية التيتشير إلى ضغوط الأسعار المستمرة والنمو القوي للأجور، في تعزيز ثقة السوق فياحتمال حدوث تحول في أسعار الفائدة، حيث وضع المتداولون في الحسبان احتمالات بنسبة80 بالمئة لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفع الين بنسبة 1.5 بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع، وهو أقوى أداءأسبوعي له منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني. وكان قد انخفض قليلا إلى 155.40 مقابلالدولار يوم الجمعة، لكنه لا يزال قريبا من أعلى مستوى له في شهر عند 155.10 الذيلامسه يوم الخميس.

وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في ساكسو "تشيربيانات التضخم والأجور إلى أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر".

"مع ذلك، فإنقوة الين قد تكون عابرة، خاصة إذا فاجأ (محافظ بنك اليابان المركزي كازو) أويداالأسواق مرة أخرى بتعليقات متشائمة على الرغم من رفع أسعار الفائدة".

واستقر اليورو عند 1.03065 دولار بينما لم يطرأ تغير يذكر على الجنيهالاسترليني عند 1.22425 دولار. وبهذا استقر مؤشر الدولار الذي يقيس العملةالأمريكية مقابل ست عملات أخرى عند 108.94 ليبتعد قليلا عن أعلى مستوى سجله فيأكثر من عامين في بداية الأسبوع.

ومن المتوقع أن يتراجع المؤشر 0.6 بالمئة خلال الأسبوع، وهو ما قد يكسرسلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع، بعد أن بدأ المتداولون في أن يضعوا في حسبانهماحتمال خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام في أعقاب بيانات التضخم الأساسي فيالولايات المتحدة التي صدرت يوم الأربعاء. وتوقع بنك الاحتياطي الشهر الماضي خفضأسعار الفائدة مرتين في عام 2025.

لكن البيانات الصادرة يوم الخميس أظهرت أن مبيعات التجزئة في الولاياتالمتحدة زادت في ديسمبر كانون الأول، وهو ما يشير إلى الطلب القوي من جانبالمستهلكين ويعزز الرأي القائل بأنه ينبغي لبنك الاحتياطي الاتحادي توخي الحذر فينهجه لخفض أسعار الفائدة هذا العام.