تراجع مبيعات بورشه خلال 2024

تراجعت مبيعات شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات الرياضية العام الماضي مقارنة بعام 2023.

وأعلنت الشركة، ومقرها شتوتجارت، أن مبيعاتها على مستوى العالم انخفضت بنسبة 3% إلى حوالي 310 آلاف و700 سيارة.

وحققت بورشه، التي تملك مجموعة فولكس فاجن أغلب أسهمها، نموا في أربع من خمس مناطق في العالم، من بينها ألمانيا.

وكان التراجع الوحيد القوي في الصين، حيث تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 28%. وعزت الشركة ذلك الانخفاض بشكل رئيسي إلى "الوضع الاقتصادي الصعب المستمر في هذه المنطقة".

وقال مدير المبيعات، ديتليف فون بلاتن، إن مجموعة المنتجات تجعل الشركة المصنعة جذابة للعملاء. وأضاف فون بلاتن، بحسب بيان: "في الوقت نفسه، نعلم بالطبع أن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية ستشكل تحديا لنا في عام 2025 أكثر من أي وقت مضى".