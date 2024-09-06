النفط عند أدنى مستوى في 14 شهراً وسط مخاوف حول الطلب

المصدر: رويترز

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ظلت أسعار النفط عند أدنى مستوى في 14 شهرا الخميس بعدما وازنت المخاوف بشأن الطلب في الولايات المتحدة والصين والزيادة المحتملة في الإمدادات من ليبيا التأثير الناتج عن التراجع الكبير في المخزونات الأمريكية وتأجيل تحالف أوبك+ لزيادة مقررة في الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا لتبلغ عند التسوية 72.69 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 69.15 دولار للبرميل عند التسوية.

وهذا أدنى إغلاق لخام برنت منذ يونيو 2023 لليوم الثاني على التوالي وأدنى إغلاق لخام غرب تكساس الوسيط منذ ديسمبر 2023 لليوم الثالث على التوالي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت 6.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس .

وجاء هذا أكبر بكثير من تراجع بنحو مليون برميل توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز، لكنه كان متوافقا مع تراجع 7.4 ملايين برميل ذكره معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء.

وتلقت أسواق النفط دعما إضافيا بعدما قال تحالف أوبك+ الخميس إنه اتفق على تأجيل زيادة إنتاج النفط المقررة في أكتوبر لمدة شهرين، وإنه قد يعلق الزيادات لفترة أطول أو يتراجع عنها إذا لزم الأمر.

وقال محللون في بنك الاستثمار الأمريكي جيفريز إن قرار أوبك+ من شأنه أن يؤدي إلى تقليص المعروض في الربع الرابع بنحو 100 ألف إلى 200 ألف برميل يوميا وبما يكفي لمنع تراكم المخزونات حتى إذا لم يتحسن الطلب من الصين.

وفي ليبيا، سُمح لبعض الناقلات بتحميل الخام من مخزونات الدولة العضو في منظمة أوبك لكن الإنتاج ظل معطلا وسط خلاف سياسي حول البنك المركزي وعائدات النفط.

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