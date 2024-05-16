الولايات المتحدة تتهم شقيقين بسرقة عملات مشفرة بقيمة 25 مليون دولار

المصدر: رويترز

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اعتقل شقيقان درسا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يوم الأربعاء بتهم أمريكية بتنفيذ مخطط متقدم للاستفادة من سلامة سلسلة الكتل للعملة الرقمية "إيثيريوم" وسرقة 25 مليون دولار من العملة الرقمية المشفرة.

وصف المدعون الفدراليون في منهاتن المخطط الذي نفذه أنتون بيراير بوينو (24 عامًا) وجيمس بيراير بوينو (28 عامًا) بأنه "جديد" وقالوا إن هذه القضية تمثل أول مرة يتم فيها توجيه اتهامات جنائية أمريكية بمثل هذا النوع من الاحتيال.

وقالت السلطات إنهما نفذا سرقتهما الدقيقة في أبريل 2023، حيث سرقا 25 مليون دولار من المتداولين في 12 ثانية فقط من خلال الحصول بشكل غير مشروع على وصول إلى المعاملات المعلقة وتغيير حركة العملة الرقمية.

وقال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي: "كما نزعم، فإن مخطط المدعى عليهما يضع سلامة سلسلة الكتل نفسها تحت الشك".

وقد وجهت لهما لائحة اتهام تتضمن تهمة التآمر على ارتكاب الاحتيال السلكي، وجريمة الاحتيال السلكي، وتهمة التآمر على غسل الأموال. تم اعتقال أنتون بيراير بوينو في بوسطن، بينما اعتقل جيمس بيراير بوينو في نيويورك.

ولم ترد محاميهما على الفور على طلبات التعليق.

كلا الشقيقين كانا قد درسا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي يقع في كامبريدج، ماساتشوستس، حيث، وفقًا للمدعين، درسا العلوم الحاسوبية والرياضيات وطورا المهارات والتعليم اللازمين لتنفيذ احتيالهما.

زعمت اللائحة الاتهامية أن الشقيقين بيراير بوينو خططا لعدة أشهر للتلاعب والتدخل في البروتوكولات المستخدمة لتحقيق صحة المعاملات للتضمين في سلسلة الكتل للعملة الرقمية "إيثيريوم"، وهي دفتر أستاذي عام يسجل كل معاملة بالعملة الرقمية.

وقالت النيابة إنهما فعلا ذلك عن طريق استغلال ثغرة في كود البرنامج المعروف باسم "MEV-boost" والذي يستخدمه معظم "المصادقون" على شبكة إيثيريوم، وهم المسؤولون عن التحقق من صحة المعاملات الجديدة قبل إضافتها إلى سلسلة الكتل.

وقالت النيابة إنه بعد تنفيذ السرقة، رفض الشقيقان الاستجابة لطلبات إعادة الأموال واختارا بدلاً من ذلك اتخاذ خطوات لغسل وإخفاء العملة الرقمية المسروقة.

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