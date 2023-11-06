السعودية تبقي على سعر بيع النفط لآسيا لشهر ديسمبر المقبل دون تغيير

المصدر: رويترز

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قال مصدران مطلعان اليوم الاثنين إن شركة أرامكو السعودية أبقت على سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى عملائها في آسيا خلال شهر ديسمبر دون تغيير عن الشهر السابق، في توقف لارتفاع الأسعار الذي استمر على مدى خمسة أشهر.

وحددت شركة النفط الرائدة في الشرق الأوسط سعر البيع الرسمي للنفط العربي الخفيف عند 4 دولارات للبرميل فوق متوسط خامي عمان/دبي وهي نفس العلاوة المسجلة في نوفمبر .

ويتماشى تغير سعر الخام السعودي الرئيسي مع توقعات السوق إذ توازن المصافي بين هوامش معالجة النفط الضعيفة وبين حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات.

وبالنسبة لأسعار البيع الرسمية لشهر ديسمبر كانون الأول، رفعت أرامكو سعر النفط الخام بالغ الخفة إلى آسيا للشهر الثالث بمقدار 70 سنتا إلى 4.05 دولار للبرميل فوق أسعار خامي عمان/دبي، مدعومة بالأسعار القوية للخام الخفيف عالي الكبريت في سوق التعاملات الفورية.

وبالنسبة للمناطق الأخرى خفضت أرامكو سعر البيع الرسمي للنفط العربي الخفيف لشهر ديسمبر كانون الأول إلى شمال غرب أوروبا بمقدار 2.30 دولار للبرميل إلى 4.90 دولار للبرميل فوق سعر خام برنت في بورصة لندن.

في الوقت نفسه ارتفع سعر البيع الرسمي للنفط العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة بمقدار 1.30 دولار إلى 8.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت في ديسمبر .

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