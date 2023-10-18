الذهب يلمع مع الإقبال على الملاذ الآمن وسط توترات الشرق الأوسط

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن أجج انفجار دام في غزة المخاوف من تصاعد الصراع الإقليمي مما أدى إلى استمرار إقبال المستثمرين القلقين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا على الرغم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0123 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1929.89 دولار للأوقية (الأونصة)، كما قفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1942.70 دولار.

وقُتل نحو 500 فلسطيني في انفجار بمستشفى بمدينة غزة أمس الثلاثاء مما أثار احتجاجات في الضفة الغربية وفي أنحاء الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 100 دولار منذ بدء الصراع على الرغم من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التي صدرت في الآونة الأخيرة وعززت الرهانات المتعلقة بأسعار الفائدة المرتفعة والتي تؤدي إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع الإنتاج في المصانع الأمريكية ومبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول مما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثالث بشكل قوي.

وتترقب الأسواق الآن خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول غدا الخميس للحصول على إشارات بشأن أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.93 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 898.77 دولار. فيما هبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1134.93 دولار.

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