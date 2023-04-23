توقعات بتكبد سامسونغ للإلكترونيات أول خسارة فصلية في 15 عاماً

المصدر: د ب أ

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أعرب محللون كوريون جنوبيون اليوم الأحد عن توقعاتهم بأن تتكبد شركة سامسونغ للإلكترونيات في الربع الثاني من العام الحالي أول خسارة تشغيلية لها منذ ما يقرب من 15 عاما بسبب تراجع الطلب على الرقائق الإلكترونية والهواتف المحمولة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن أكبر شركة مصنعة للرقائق الالكترونية في العالم قد تعاني من خسارة تشغيلية تصل إلى 28ر1 تريليون وون (961 مليون دولار أمريكي)، وفقا لتقدير شركة /هاي إنفيستمينت أند سيكيوريتيز.

كما قدمت أيضا شركات سمسرة محلية توقعات مماثلة، حيث توقعت شركة إس كيه سيكيورتيز خسائر تشغيلية تبلغ 600 مليار وون وتوقعت شركة سامسونغ سيكيوريتيز خسارة تشغيلية قدرها 279 مليار وون في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وفي حال حدوث ذلك فإنه سوف يمثل أول خسارة تشغيلية للشركة منذ الربع الأخير من عام 2008، عندما سجلت الشركة خسارة تشغيلية بلغت 940 مليار وون.

وقدرت الشركة أن أرباحها التشغيلية قد تنخفض بنسبة 75ر95% إلى 600 مليار وون في الربع الأول في استعراض الأرباح الذي أصدرته الشركة في وقت سابق من الشهر الجاري.

ولم تكشف سامسونغ عن أرقام تفصيلية لكل قطاع أعمال. ومن المقرر أن تعلن تفاصيل الأرباح يوم الخميس المقبل.

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