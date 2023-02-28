الدولار يتجه صوب أول مكاسب شهرية منذ سبتمبر مع توقعات رفع الفائدة

المصدر: رويترز

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استمر الدولار في الارتفاع اليوم الثلاثاء بعد الانخفاض مقابل الجنيه الإسترليني واليورو في اليوم السابق ليعود إلى مسار تسجيل أول مكاسب شهرية له منذ سبتمبر أيلول.

واكتسب ارتفاع الدولار قوة دافعة في الأسابيع القليلة الماضية إذ أدت البيانات الاقتصادية المتفائلة إلى زيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيُضطر إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعا في البداية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى، عند 104.64 نقطة لكنه اتجه لتحقيق مكاسب في فبراير شباط بنسبة 2.6 بالمئة، وهي أول زيادة شهرية له منذ سبتمبر أيلول.

ويتوقع المستثمرون الآن أن يصل سعر الفائدة على الأموال الاتحادية إلى ذروته فوق 5.4 بالمئة بحلول سبتمبر أيلول مقارنة مع ذروة كانت متوقعة في بداية الشهر عند نحو 4.70 بالمئة.

وارتفعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع عودة السندات لأجل عامين الحساسة للتضخم لتسجيل أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف.

وصعد الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الين 0.44 بالمئة إلى 136.84 نقطة مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من شهرين.

وسجل الين أيضا أدنى مستوياته في شهرين مقابل اليورو والجنيه الإسترليني.

وواصل الجنيه الإسترليني مكاسبه من الجلسة السابقة مقابل الدولار ليرتفع 0.2 بالمئة إلى 1.2082 نقطة.

وارتفع الجنيه الإسترليني واحدا بالمئة أمس الاثنين بعدما أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أنهما أبرما اتفاقا جديدا بشأن ترتيبات التجارة مع أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واستقر اليورو عند 1.0611 مقابل الدولار بعد أن ارتفع 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة متأثرا بتلك الأخبار.

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