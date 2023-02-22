بلومبرج: جهاز أبوظبي للاستثمار يدرس شراء حصة في أسوشيتد بريتيش بورتس

المصدر: رويترز

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أفادت بلومبرج نيوز أمس الثلاثاء بأن جهاز أبوظبي للاستثمار، صندوق الثروة السيادي التابع لحكومة الإمارة، من بين الأطراف التي تدرس تقديم عرض لشراء 34 بالمئة من أسهم أسوشيتد بريتيش بورتس التي يمكن أن تصل قيمتها لنحو ملياري جنيه إسترليني (2.42 مليار دولار) أو أكثر.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة القول إن ستونبيك بارتنرز وبريتيش كولومبيا إنفستمنت مانجمنت من بين المستثمرين الآخرين المهتمين بالحصة التي يبيعها مجلس استثمارات خطط المعاشات التقاعدية الكندي.

وقال التقرير إن المداولات في مراحلها الأولى، مضيفا أنه قد يظهر أيضا مقدمو عروض آخرون منهم مساهمون حاليون.

ورفضت أسوشيتد بريتيش بورتس وبريتش كولومبيا إنفستمنت مانجمنت وستونبيك والمجلس الكندي وجهاز أبوظبي للاستثمار جميعا التعليق.

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