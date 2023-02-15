انتعاش السياحة و "إير بي إن بي" يسجل أقوى نتائجه الربحية

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة "إير بي إن بي" لتأجير الوحدات السكنية لفترات قصيرة عن أكبر نتائج لها خلال ربع أخير، وأكثرها ربحية يوم الثلاثاء، عازية النمو إلى الطلب القوي على السفر.

ونمت الإيرادات بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 19 مليار دولار، وهو أعلى ربع رابع للشركة على الإطلاق. وبالنسبة للسنة المالية الكاملة، زادت الإيرادات بنسبة 40% لتصل إلى 4ر8 مليار دولار.

وكان صافي الدخل البالغ 319 مليون دولار هو الربع الرابع الأكثر ربحية للشركة على الإطلاق.

وقالت الشركة: "كان هذا النمو مدفوعا بشبكتنا العالمية، حيث يدفع الطلب العرض، بالإضافة إلى ابتكارات المنتجات التي تستمر في جذب عملاء جدد".

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