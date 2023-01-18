الدولار يترنح أمام العملات الرئيسية

المصدر: رويترز

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تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية أمس الثلاثاء في تعاملات متقلبة متأثرا بتوقعات بحدوث تحول محتمل في سياسات بنك اليابان المركزي قد ينهي ما يسميه البنك "ضوابط منحنى العائد"، وهو ما قد يشير إلى تبني البنك سياسة نقدية أشد.

ودفعت التوقعات الين للارتفاع أمام الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية. وزاد الين حوالي خمسة بالمئة أمام الدولار منذ السادس من يناير.

من ناحية أخرى، تصدر الجنيه الإسترليني الرابحين أمام الدولار مسجلا أعلى مستوياته في خمسة أسابيع بعدما أظهرت بيانات تسارع وتيرة نمو الأجور مجددا في بريطانيا، وهو مؤشر يراقبه بنك إنجلترا المركزي عن كثب لتحديد مقدار زيادة أسعار الفائدة.

وفي تعاملات ما بعد الظهيرة، انخفض الدولار 0.2 بالمئة أمام الين إلى 128.24 ين بينما خسر 0.5 بالمئة أمام الفرنك السويسري ليبلغ 0.9220 فرنك.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.6991 دولار بينما زاد الدولار النيوزيلندي 0.8 بالمئة إلى 0.6433 دولار.

وهبط اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0793 دولار بينما صعد الجنيه الإسترليني 0.7 بالمئة إلى 1.2278 دولار، وكان قد سجل أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 1.2299 دولار.

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