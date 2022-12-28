رئيس "إنفينيون" الجديد يعلن استعداده لعمليات استحواذ بمليارات اليورو

المصدر: د ب أ

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صرح الرئيس الجديد لشركة إنفينيون الألمانية للتكنولوجيا يوخن هانبيك بأنه لا يستبعد أن تقوم الشركة بالعديد من عمليات الاستحواذ بمليارات اليورو.

في الوقت نفسه، قال هانبيك في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونغ" الألمانية الصادرة غاليوم الأربعاء "كل إضافة يجب أن تكون مناسبة لنا ثقافيا وكذا من ناحية الجانب الاستراتيجي وأن يكون لها مغزى مالي".

وأضاف هانبيك أن إنفينيون تتمتع بمكانة ممتازة في مجال أشباه الموصلات عالية القدرة "لكن ليس هناك شيء وصل إلى درجة من الجودة تغني عن التحسين".

وتابع هانبيك أنه يرى أنه من الممكن القيام بشيء في مجال تكنولوجيا الاستشعار والمتحكمات الدقيقة والاتصال والبرامج والذكاء الاصطناعي "أي إن هناك مجموعة كاملة من المجالات التي حددناها والتي نبحث فيها بنشاط لتوسيع محفظتنا".

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