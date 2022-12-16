الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في شهر بعد تعليقات المركزي الأمريكي

المصدر: رويترز

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ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة لكنه في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى الحاجة لمزيد من الرفع في سعر الفائدة للحد من التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1787.88 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1453 بتوقيت جرينتش. وانخفض المعدن النفيس بنحو 0.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، بعد بلوغه أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة مسجلة 1794.30 دولارا.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء سعر الفائدة 50 نقطة أساس كما كان متوقعا، لكن جيروم باول، رئيس المجلس قال إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من تفاقم المخاوف من الركود.

وأشار البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى استراتيجية مماثلة لرفع أسعار الفائدة.

ويتوقع كومرتس بنك أن يتراجع الذهب إلى نحو 1750 دولارا للأوقية حتى يتضح انتهاء دورة رفع الفائدة الأمريكية، كما يتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 1850 دولارا بنهاية عام 2023.

وصعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.14 دولارا للأوقية، لكنها سجلت حتى الآن انخفاضا نسبته 1.4 بالمئة في الأسبوع الجاري.

وخسر البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1002.58 دولار، وانخفض البلاديوم 3.6 بالمئة ليبلغ 1726.87 دولارا بعد أن هبط أكثر من ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة، ويتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي في خمسة أشهر.

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