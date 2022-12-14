التضخم في أوكرانيا لن يتجاوز هذا المستوى العام الجاري

المصدر: د ب أ

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قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيرينكو، في التلفزيون الوطني الأوكراني، إن معدل التضخم في أوكرانيا لن يتجاوز 30٪ في عام 2022.

وأضافت سفيرينكو أن إمدادات المنتجات الغذائية تراجعت بعد احتلال المنشآت الزراعية وتدميرها بسبب الحرب الروسية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت إن اضطراب إمدادات سلاسل الغذاء كان عاملا مهما في زيادة الأسعار.

وأوضحت أن استخدام الشركات لمولدات الطاقة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي الناجم عن الهجمات الروسية على منظومة الطاقة، كان عاملا إضافيا للتضخم.

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