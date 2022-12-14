هبوط أسعار الغاز في أوروبا.. وموجة باردة تجتاح الشمال خلال أيام

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

هبطت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، حيث أفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بتراجع العقود الآجلة المعيارية بنسبة 4% اليوم الأربعاء، بعد أن كانت قد ارتفعت في اليوم السابق.

ومن المتوقع أن تجتاح موجة باردة شمال أوروبا بحلول الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن تقترب درجات الحرارة من المعدلات الطبيعية في الشهر المقبل.

وساعدت الواردات شبه القياسية من الغاز الطبيعي المسال إلى شمال غرب أوروبا والمملكة المتحدة، على الحد من تأثير الاستهلاك الأعلي للتدفئة.

ومازالت مرافق تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 87%، إلا أنها صارت تتراجع بشكل حاد بقدر أكبر من المعتاد.

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