الصين توسع خطوط أنابيبها للحصول على المزيد من الغاز الروسي

المصدر: د ب أ

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وسعت الصين أنظمة الإرسال الخاصة بها، للحصول على المزيد من الغاز الروسي، حيث تصل خطوط أنابيبها الآن إلى إقليم "جيانجسو" قلب المنطقة الصناعية الشرقية، طبقا لبيان لشركة "بايب تشاينا" على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "ويتشات".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن الشركة قولها إنها بدأت العملية على خط "تايان-تايكسينج" اليوم، وهو جزء رئيسي من الجزء الجنوبي لخطوط "شرق الصين وروسيا".

ومن المقرر أن يتصل الخط بشنغهاي، بحلول عام 2025، عندما يتم استكمال المشروع ويبلغ طاقته الكاملة وهي 38 مليار متر مكعب سنويا.

وكان قد بدأ تشغيل أول قسمين من خطوط شرق الصين وروسيا، التي تبلغ طولها 5111 كيلومترا، في شتاء عامي 2019 و2020 .

وبلغ إجمالي الواردات من روسيا 28 مليار متر مكعب حتى الآن.

وكانت واردت الغاز الصينية قد وصلت إلى ثاني أعلى مستوى خلال العام في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وسط طقس أكثر برودة.

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