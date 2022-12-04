العراق: إيقاف الرحلات الجوية في مطاري بغداد وأربيل

المصدر: د ب أ

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أعلنت إدارتا مطاري بغداد وأربيل الدوليين، اليوم الأحد، إيقاف حركة الطيران بسبب الظروف الجوية .

وقالت إدارة مطار بغداد الدولي في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، انه "تقرر إيقاف حركة الطيران بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 متر منذ الساعة الثالثة من صباح هذا اليوم الأحد".

وخاطبت الإدارة "جميع المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار، بانه سيتم الإعلان عن طبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".

وأكد مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار أنه "تقرر ايقاف الرحلات الجوية في مطار اربيل الدولي بسبب الضباب".

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