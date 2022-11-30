الصين..توقعات بتمديد الإعفاء الضريبي على شراء سيارات البنزين

المصدر: د ب أ

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ارتفعت الأسهم المرتبطة بقطاع السيارات في الصين، اليوم الأربعاء، وسط تكهنات باحتمالية أن يقوم واضعو السياسات بتمديد الإعفاء الضريبي على شراء السيارات التي تعمل بالبنزين، في محاولة لدعم التعافي الاقتصادي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن "دونجفينج موتور" حققت مكاسب تصل إلى 6% في هونج كونج، وحققت "جيلي أوتو" +11%؛ و"يوتونج باص" +2ر6% داخل البلاد، و"أنهوي أنكاي" +10%، و"أنهوي جيانجهواي" +15%.

ومن جانبه، قال ستيف مان، وهو محلل يعمل في خدمة "بلومبرج انتيليجينس"، إن "التكهنات التي ترى أن الحكومة ستمدد الإعفاء الضريبي على المركبات التي تعمل بالبنزين"، قد تكون قد أحدثت موجة شراء اليوم.

وأشار ستيف مان إلى أنه كان من المقرر أن ينتهي الإعفاء الضريبي في أواخر العام الجاري.

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