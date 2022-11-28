إضراب السكك الحديدية في النمسا يلغي رحلات قطارات في دولة أخرى!

المصدر: د ب أ

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أدى إضراب عمال السكك الحديدية في النمسا إلى توقف حركة القطارات في البلاد اليوم الاثنين، كما ترتب عليه إلغاء لرحلات قطارات في ألمانيا.

وقد أثر الإضراب التحذيري المستمر ليوم واحد أيضا على جميع خطوط السكك الحديدية الدولية مع النمسا.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أن القطارات المسائية من وإلى بلد النمسا ستتأثر أيضا حتى ليلة الاثنين/الثلاثاء.

ونظرا للتضخم الذي بلغ 11% في النمسا، طالب موظفو السكك الحديدية هناك بزيادة الأجور بمعدل 12%. وبعد أن عرض ممثلو أرباب العمل زيادة قدرها 4ر8% فقط أمس الأحد، توقفت المفاوضات دون تحديد موعد جديد لاستئنافها.

وبسبب التهديد بالإضراب دعت شركة السكك الحديدية النمساوية الأسبوع الماضي إلى عدم التخطيط لأي رحلات عبر السكك الحديدية ليوم الاثنين. ووفقا للشركة، فإن حوالي 8000 قطار ركاب وشحن من مختلف المشغلين يتنقلون عادة في النمسا يوميا، ويتم خدمة حوالي مليون مسافر يوميا.

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