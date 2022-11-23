موسكو تحت الاختبار..«السبع» تدرس وضع 70 دولاراً حداً أقصى للنفط الروسي

المصدر: رويترز

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قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إن مجموعة السبع تدرس وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل.

ويناقش سفراء من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة هذا الاقتراح بهدف التوصل لموقف مشترك في نهاية الأمر.

ومن المقرر أن تبدأ مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في الخامس من ديسمبر تطبيق الحد الأقصى للسعر على صادرات النفط الروسي المنقولة بحرا، لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

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