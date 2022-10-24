النفط يهوي مجدداً بسبب مخاوف من الطلب الصيني

المصدر: د ب أ

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انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات اليوم الاثنين بسبب تزايد المخاوف بشأن الطلب الصيني على الطاقة في أعقاب ختام اجتماعات المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى أقل من 84 دولار للبرميل، مع استيعاب المستثمرين لبيانات الاقتصاد الصيني التي أظهرت تباينا في التعافي خلال الربع الثالث من العام الحالي. كما عزز ارتفاع قيمة الدولار، التراجع في أسعار النفط بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت بلومبرج إلى أن أسعار النفط تراجعت بأكثر من ثلث قيمتها منذ يونيو الماضي، في ظل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. في الوقت نفسه أدى قرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، والعقوبات الأوروبية الوشيكة على النفط الخام الروسي إلى زيادة المخاوف بشأن استقرار الإمدادات في السوق العالمية وبخاصة مع دخول فصل الشتاء الذي يشهد زيادة في الطلب الأوروبي على الطاقة.

وقال جاو شيان المحلل الاقتصادي في شركة شواين فيوتشرز بمدينة شانجدونج الصينية إن أسعار النفط ستظل متذبذبة مع مخاطر ركود الاقتصاد وتراجع التوازن في الإمدادات. ستركز السوق على معدلات التزام دول أوبك بلس بقرار خفض الإنتاج خلال الشهر المقبل وما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات مضادة للمحافظة على استمرار تدفق النفط الخام إلى السوق.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5ر0% إلى 63ر84 دولار للبرميل تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل في تعاملات ظهيرة اليوم بسنغافورة في حين تراجع خام برنت بنسبة 5ر0% إلى 07ر93 دولار للبرميل تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل.

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