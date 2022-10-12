انكماش «غير متوقع» للاقتصاد البريطاني.. والسبب قطاع التصنيع

المصدر: رويترز

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كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد البريطاني انكمش 0.3 بالمئة في أغسطس مقارنة بشهر يوليو بفعل ضعف قطاع التصنيع وأعمال الصيانة التي أثرت على قطاع النفط والغاز.

وكان استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين قد توقع نموا صفريا للاقتصاد البريطاني في أغسطس.

وقال جرانت فيتزنر كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني "انكمش الاقتصاد في أغسطس مع تراجع كل من الإنتاج والخدمات، ومع تعديل بسيط بالخفض لنمو يوليو، انكمش الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الماضية ككل".

وسلط فيتزنر الضوء على "الانخفاض الملحوظ" في قطاع التصنيع ومستوى أعلى من المعتاد لأعمال الصيانة في قطاع النفط والغاز في بحر الشمال مما أدى إلى تباطؤ الإنتاج

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