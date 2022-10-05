السياسات النقدية تضع الأسهم الأوروبية تحت الضغط

المصدر: رويترز

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هوت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها بأكثر من خمسة بالمئة خلال الجلسات الثلاثة السابقة على خلفية تراجع المخاوف بشأن وتيرة تشديد السياسات النقدية، إلى جانب ترقب المستثمرين لعدد كبير من البيانات الإقليمية والأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش.

وسجل المؤشر أمس الثلاثاء أفضل أداء يومي منذ منتصف مارس آذار بعد بيانات ضعيفة من قطاع التصنيع الأمريكي وتراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة وقيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بأقل من المتوقع، الأمر الذي جدد الآمال في أن البنوك المركزية على مستوى العالم يمكن أن تعلن ارتفاعات أقل لأسعار الفائدة في المستقبل.

وتتجه كل الأنظار حاليا إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب في كل من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، وبيانات الوظائف الأمريكية.

وتراجع مؤشرا قطاعي السيارات، والسفر والترفيه، بأكثر من واحد بالمئة لكل منهما، في أكبر تراجع من بين المؤشرات الفرعية المدرجة على ستوكس 600.

ومن بين أسهم الشركات، ارتفع سهم شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية المتعثرة بنسبة 2.9 بالمئة بعدما توصلت إلى اتفاقيات مع عشر من الشركات التي تؤجر لها الطائرات لتعديل شروط عقود الإيجار القائمة

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