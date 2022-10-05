عودة النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان إلى النمو خلال الشهر الماضي

المصدر: د ب أ

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء عودة النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات إلى النمو خلال الشهر الماضي بعد انكماشه في الشهر السابق.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات القطاع خلال الشهر الماضي إلى 2ر52 نقطة مقابل 5ر49 نقطة خلال أغسطس الماضي بحسب تقرير مصرف جيبون بنك الياباني.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى النمو النشاط الاقتصادي للقطاع، بينما تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وساعد رفع القيود المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا في تحسن أنشطة قطاع الخدمات في مختلف أنحاء اليابان. وارتفع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة لقطاع الخدمات خلال سبتمبر الماضي في ظل تقارير عن تعافي أحوال الطلب. واستفاد هذا الجانب جزئيا من تدفق الطلبيات الجديدة من الخارج التي ارتفعت لأول مرة منذ نيسان/أبريل الماضي.

في الوقت نفسه أظهر التقرير ارتفاع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع في اليابان إلى 51 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 4ر49 نقطة خلال أغسطس الماضي.

وأظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الاثنين الماضي تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال أيلول/سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق.

وذكر تقرير مصرف جيبون بنك الياباني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع تراجع خلال الشهر الماضي إلى 8ر50 نقطة مقابل 5ر51 نقطة خلال أغسطس الماضي.

جاء التراجع الأكبر من المتوقع لنشاط الاقتصاد، في ظل تراجع كبير للطلب خلال أيلول/سبتمبر الماضي مع تسجيل مؤشر الطلبيات الجديدة أكبر تراجع له خلال عامين. وبحسب أعضاء لجنة المؤشر فإن ارتفاع الأسعار وضعف حالة السوق دفعت العملاء إلى تقليص الإنفاق.

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