تحذير من "نقص كبير" في الغاز خلال الشتاء ببريطانيا

المصدر: د ب أ

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حذر مكتب أسواق الغاز والكهرباء في بريطانيا أمس الاثنين، من أن البلاد تواجه "خطرا كبيرا" جراء نقص الغاز هذا الشتاء، حيث تم قطع جميع إمدادات الغاز القادمة من روسيا إلى أوروبا تقريبا.

وبحسب خطاب حصلت عليه صحيفة "التايمز" البريطانية، قال المكتب إن البلاد قد تواجه "حالة طوارئ في إمدادات الغاز"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتنتج بريطانيا الكثير من الغاز الخاص بها، بيد أنها تستورد الجزء الأكبر. كما أن لديها خطوط أنابيب تمتد إلى النرويج، حيث تزود البلاد بكميات كبيرة من الغاز.

وقامت بريطانيا باستيراد الغاز الروسي بكميات قليلة للغاية قبل الحرب، ولكنها ستظل متأثرة بالنقص المحتمل للغاز في قارة أوروبا.

وتستورد بريطانيا، خلال فترات الشتاء القارص، الغاز من مستودعات التخزين في أوروبا، كما أن لديها مستودعات تخزين خاصة بها ولكنها صغيرة الحجم للغاية. ولكن من المرجح أن تحتاج الدول الأوروبية لهذا الغاز في الوقت الراهن، بعد توقف الإمدادات من روسيا.

وقال المكتب: "هناك خطر كبير من حدوث نقص في الغاز خلال فصل الشتاء 2022-2023 في بريطانيا العظمى، بسبب الحرب في أوكرانيا ونقص إمدادات الغاز الى أوروبا".

وأضاف: "يترتب على ذلك احتمال أن إعلان بريطانيا العظمي لحالة طوارئ في قطاع إمدادات الغاز".

تعتمد أكثر من 8 من كل 10 أسر بريطانية على الغاز في تدفئة منازلهم، فضلا عن أن أكثر من 40 % من الكهرباء المولدة في بريطانيا خلال العام الماضي جاءت من محطات تعمل بالغاز.

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