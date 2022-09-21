أسهم أوروبا تهوي بضغط قرار التعبئة الروسية في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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هبطت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الأربعاء بضغط من قرار روسيا إعلان تعبئة جزئية للجيش الذي أضاف لمخاوف المستثمرين المتعلقة برفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في وقت لاحق اليوم.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة مع انخفاض أغلب قطاعاته الفرعية. وهبط قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 1.2 بالمئة بينما ارتفعت أسهم شركات الطاقة بواحد بالمئة وسط ارتفاع في أسعار النفط بسبب أنباء التعبئة الروسية.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة جزئية للجيش في تصعيد خطر للصراع في أوكرانيا وأول تعبئة من نوعها في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية.



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