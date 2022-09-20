ارتفاع الأسهم الأوروبية.. وتوقعات برفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 75 نقطة

المصدر: رويترز

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صعدت‭‭ ‬‬الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الثلاثاء‭‭ ‬‬على خلفية ارتفاع أسهم البنوك مع استعداد المستثمرين لخروج نتائج اجتماع تحديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي سيستمر ليومين.

وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة بعد بداية ضعيفة للأسبوع.

وارتفعت أسهم البنوك الأوروبية 1.6 بالمئة مع استفادة المقرضين من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة مع ارتفاع معظم مؤشرات القطاعات بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش.

ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة 75 نقطة أساس غدا الأربعاء المرة الثالثة على التوالي، مواصلا تشديد سياسته النقدية لمكافحة التضخم الجامح.

وارتفعت أسهم شركة باكيم القابضة بنسبة 13.4 بالمئة لتتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن وقعت شركة التكنولوجيا الحيوية السويسرية عقدين جديدين للببتيدات (مجموعات من الأحماض الأمينية).

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