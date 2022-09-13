خطة «اكتتاب سالك» ترفع الأسهم الخليجية

المصدر: رويترز

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افتتحت الأسهم الخليجية على ارتفاع اليوم الثلاثاء؛ إذ عززت خطة الطرح العام الأولي لشركة سالك لخدمات التعرفة المرورية في دبي وزيادة أسعار النفط معنويات المستثمرين في المنطقة.

وقررت سالك تحديد سعر طرحها العام الأولي بدرهمين للسهم وقدرت بأن يكون إجمالي حجم الطرح نحو ثلاثة مليارات درهم (817 مليون دولار).

ومن المتوقع أن تدرج الشركة أسهمها في سوق دبي المالي في 29 سبتمبر الماضي.

وارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء إذ عوضت المخاوف بشأن شح إمدادات الوقود قبل الشتاء مخاوف المستثمرين بشأن انخفاض الطلب في الصين وزيادات أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية والأوروبية.

وكان خام برنت قد ارتفع 50 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 94.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش.

وفي دبي، صعد المؤشر الرئيسي 1.1 بالمئة مدفوعا بزيادة أسهم القطاعين المالي والعقاري ومواصلة المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وكسب سهم بنك دبي الإسلامي 2.2 بالمئة كما صعد سهم إعمار العقارية القيادي 3.2 بالمئة.

وواصل مؤشر أبوظبي مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي على خلفية صعود أسهم القطاع المالي إذ ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.5 بالمئة.

كما عززت أسهم البنوك المؤشر القطري الذي ارتفع 0.8 بالمئة مع صعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر البنوك على المؤشر، بنحو ثلاثة بالمئة.

وزاد المؤشر الرئيسي في السعودية 0.1 بالمئة بقيادة أسهم العقارات والقطاع المالي، إذ ارتفع سهم شركة رتال للتطوير العمراني 0.9 بالمئة وصعد سهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة.

كما ارتفعت أسهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط بشكل طفيف.

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