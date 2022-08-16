النفط يواصل التراجع مع توقعات بضعف الطلب

المصدر: رويترز

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هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن جددت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين، أكبر مشتر للخام، المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار، أو 1.3 بالمئة، إلى 93.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 84 سنتا، أو 0.9 بالمئة إلى 88.57 دولار للبرميل.

وهوت العقود الآجلة للنفط بنحو ثلاثة بالمئة خلال جلساتها السابقة.

وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب مع تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو وتقلص نشاط المصانع والبيع بالتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات.

وقال ييب جون رونج، خبير الأسواق من مجموعة آي.جي، في رسالة "أسعار السلع في جميع المجالات تعرضت للضغط، إذ رسمت بيانات الصين الاقتصادية لشهر يوليو صورة للنمو أكثر تشاؤما مما كان متوقعا في السابق، مما أدى إلى تجدد المخاوف بشأن التوقعات على الطلب"

وتابع المستثمرون عن كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وقال محللون إن مزيدا من النفط قد يدخل السوق إذا قبلت إيران والولايات المتحدة اقتراحا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يرفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.

وتنتظر السوق أيضا بيانات الصناعة بشأن مخزونات الخام الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وأظهر استطلاع مبدئي أجرته رويترز أمس الاثنين أن مخزونات النفط والبنزين تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

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