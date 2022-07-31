الصين: انكماش أنشطة المصانع على نحو غير متوقع في يوليو

المصدر: رويترز

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انكمش نشاط المصانع في الصين انكمش على نحو غير متوقع في يوليو تموز بعد التعافي من عمليات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار كوفيد-19 في الشهر السابق، حيث أثر ظهور سلالات جديدة من الفيروس والتوقعات العالمية القاتمة على الشركات، بحسب بيانات من المكتب الوطني للإحصاء صدرت اليوم الأحد.

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وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي استقر عند 49 في يوليو تموز، انخفاضا من 50.2 في يونيو حزيران.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تحسنا طفيفا إلى 50.4، وهو تحسن هامشي لكنه لا يزال أعلى من علامة 50 نقطة التي تفصل الانكماش عن النمو على أساس شهري.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير الصناعي في يوليو تموز إلى 53.8 من 54.7 في يونيو حزيران. وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي المركب، والذي يتضمن كلا من النشاط الصناعي والخدمي، إلى 52.5 من 54.1.

وكاد الاقتصاد الصيني أن ينكمش في الربع الثاني وسط عمليات إغلاق واسعة النطاق، لكن كبار القادة أشاروا مؤخرا إلى أن السياسة الصارمة الرامية إلى عدم ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا ستظل تمثل أولوية قصوى.

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