سعر الغاز الطبيعي يواصل الارتفاع لليوم الثاني في أوروبا

المصدر: د ب أ

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واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفاعها في تعاملات أوروبا اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون موقف ضخ الغاز الطبيعي الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم1 بعد انتهاء أعمال الصيانة السنوية له في الأسبوع المقبل.

وتوقف نورد ستريم1 الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عن العمل منذ أول أمس ولمدة 10 أيام بسبب الصيانة الدورية، لكن هناك مخاوف من عدم تشغيله بالكامل بعد انتهاء أعمال الصيانة، بسبب الصراع السياسي والاقتصادي بين روسيا والدول الغربية على خلفية الحرب الأوكرانية.

كان الخط يعمل خلال الأيام السابقة على بدء الصيانة بنحو 40% من طاقته التشغيلية.

وفي أمستردام ارتفع سعر الغاز الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 8ر0% إلى 174 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل في تعاملات اليوم حتى الساعة الثامنة ونصف تقريبا صباحا.

وارتفع السعر أمس بنسبة 9ر4%، ارتفع السعر بمقدار المثل تقريبا خلال الشهر الماضي.

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