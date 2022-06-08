وزير الطاقة الإماراتي: جهود أوبك+ لزيادة إنتاج النفط «غير مشجعة»

المصدر: رويترز

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قال معالي سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية اليوم الأربعاء إن جهود منتجي النفط في مجموعة أوبك+ لزيادة الإنتاج "غير مشجعة"، مشيرا إلى أن إنتاج المجموعة يقل حاليا عن هدفه بنحو 2.6 مليون برميل يوميا.

وصرح المزروعي في مؤتمر للطاقة في الأردن "وفقا لتقرير الشهر الماضي، شهدنا امتثال مجموعة أوبك+ (بتخفيضات الإنتاج) وكان الامتثال بأكثر من 200 بالمئة".

ويعني الامتثال الذي يزيد عن 100 بالمئة أن الدولة تنتج أقل مما يفترض أن تنتجه وذلك مع تطلع أوبك+ إلى رفع قيود الإنتاج تدريجيا.

وقال المزروعي في إشارة واضحة إلى الطلب الصيني "الخطر هو عندما تعود الصين".

وأدت توقعات نمو الطلب في الصين، التي تعمل على تخفيف قيود الإغلاق، إلى دعم أسعار النفط الخام مؤخرا.

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