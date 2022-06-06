ارتفاع أسعار القمح الروسي مع زيادة الصادرات

المصدر: رويترز

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قال محللون اليوم الاثنين إن أسعار تصدير القمح الروسي ارتفعت الأسبوع الماضي وسط إمدادات نشطة من موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود.

وقالت شركة إيكار للاستشارات الزراعية إن أسعار القمح الذي يحتوي على 12.5 بالمئة من البروتين وللتوريد من موانئ البحر الأسود في يونيو حزيران ارتفعت 15 دولارا إلى 425 دولارا للتسليم على ظهر السفينة في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت سوفكون وهي شركة استشارية أخرى نقلا عن بيانات من الموانئ إن روسيا صدرت 620 ألف طن من الحبوب الأسبوع الماضي مقارنة مع 360ألف طن في الأسبوع السابق.

وقالت الشركة الاستشارية يوم الجمعة إنها رفعت توقعاتها لصادرات القمح الروسي في موسم التسويق الجديد في يوليو تموز-يونيو حزيران بمقدار 1.3 مليون طن إلى مستوى قياسي يبلغ 42.3 مليون طن.

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