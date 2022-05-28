جدول استثنائي لأسعار المشتقات النفطية في لبنان.. ماذا يحدث؟

المصدر: د ب أ

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وقع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض اليوم السبت جدولا استثنائيا لأسعار المشتقات النفطية الذي يشمل مادتي الغاز والديزل.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" يأتي ذلك رغم أنه يوم عطلة رسمية، وبعد الانخفاض الكبير لسعر صرف الدولار الأمريكي خلال الساعات القليلة الماضية .

وأشارت إلى أن الجدول يهدف لإعادة التوازن إلى السوق النفطي المحلي، والأهم حفاظا منه على مصالح المواطنين الذين يئنون تحت وطأة ارتفاع الأسعار قياسا لسعر صرف الدولار.

ولفتت إلى أن الجدول لا يشمل سعر البنزين كون سعر هذه المادة يتعلق مباشرة بسعر صيرفة الذي لم يتأثر بنفس تقلبات سعر صرف الدولار والذي سيصدر عن مصرف لبنان بعد غد الاثنين.

وحسب ما جاء في الجدول ، بلغ سعر البنزين 95 أوكتان 597 ألف ليرة، والبنزين 98 اوكتان 608 آلاف ليرة ، والمازوت 640 ألف ليرة ، والغاز 398 ألف ليرة.

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