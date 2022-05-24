النفط ينخفض بفعل مخاوف الركود وقيود مكافحة «كوفيد19» في الصين

المصدر: رويترز

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تراجع النفط بنحو دولار اليوم الثلاثاء بفعل مخاوف من ركود محتمل وقيود مكافحة كوفيد-19 في الصين، الأمر الذي فاق تأثير قلة المعروض العالمي وتوقعات بزيادة الطلب على الوقود مع بدء موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة.

وخفضت بنوك استثمارية منها يو.بي.إس وجولدمان ساكس توقعاتها لنمو الصين في 2022. في الوقت نفسه قالت مديرة صندوق النقد الدولي إنها لا تتوقع حدوث ركود في الاقتصادات الكبيرة، لكن لا يمكن استبعاد ذلك.

وبحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 112.86 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 72 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 109.57 دولار للبرميل.

وتكثف بكين جهود الحجر الصحي لإنهاء تفشي فيروس كورونا، في حين ترفع شنغهاي إجراءات الإغلاق المطولة في غضون أيام.

وصعدت أسعار النفط هذا العام إذ بلغ خام برنت 139 دولارا للبرميل في مارس آذار، وهو أعلى مستوياته منذ 2008، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي عزز مخاوف بشأن الإمدادات.

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