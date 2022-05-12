متجاوزاً الريال البرازيلي.. الروبل العملة الأفضل أداء بالعالم هذا العام

المصدر: د ب أ

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ساعدت ضوابط رأس المال، التي فرضتها روسيا، في تحويل عملتها الروبل إلى أفضل عملات العالم أداء في العام الجاري، على الرغم من أنه لا يمكن للعديد من المواطنين تحقيق ربح من هذا الارتفاع.

واستأنف الروبل تقدمه أمام الدولار أمس الأربعاء مع إعادة فتح بورصة موسكو أبوابها بعد عطلة عامة لمدة يومين.

وارتفع الروبل أمام الدولار بأكثر من 11% منذ بداية العام، ليتجاوز الريال البرازيلي، الذي حقق ارتفاعا بنسبة 9% أمام العملة الأمريكية، ويصبح العملة الأفضل أداء من بين 31 عملة تتبعت وكالة بلومبرغ أداءها. كما كانت نسبة الارتفاع في الخارج أعلى، حيث بلغت 12 %.

وجاءت مكاسب الروبل نتيجة سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية للدفاع عن عملتها، التي تضررت بشدة في أعقاب العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو.

وبالإضافة إلى فرض ضوابط بشأن رأس المال، أجبرت روسيا المصدرين على بيع النقد الأجنبي وطالبت بدفع ثمن الغاز الطبيعي بالروبل.

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