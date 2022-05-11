جازبروم: تراجع ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أكدت شركة "جازبروم" الروسية العملاقة للطاقة تراجع الغاز الروسي الذي يتم ضخه إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا، وذلك بعدما أعلنت كييف إيقاف عبور الغاز الروسي عبر منطقة لوهانسك الانفصالية شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم جازبروم سيرجي كوبريانوف، القول اليوم الأربعاء، إن "جازبروم ستضخ 72 مليون متر مكعب من الغاز عبر أراضي أوكرانيا اليوم".

ويأتي التراجع بعدما شهد يوم أمس ضخ 8ر95 مليون متر مكعب.

وكان مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا أعلن وقف عبور الغاز عبر لوهانسك، لأن "الاحتلال الروسي" يجعل من المستحيل الوصول إلى نقطتين من الخط في المنطقة، وهو ما يمثل "قوة قاهرة".

إلا أن جازبروم ردت بأنها لم تتلق "أي تأكيد لظروف القوة القاهرة".

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