لاحتمال حظر النفط الروسي .. الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في عام

المصدر: رويترز

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انخفضت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في عام اليوم الاثنين مع بحث دول غربية لإمكانية فرض حظر على النفط الروسي مما زاد احتمالات المخاطر التضخمية الأوسع نطاقا ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي فيما بدا أن المؤشر القيادي في السوق الألمانية قد يؤكد السقوط في تيار نزولي.

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.4 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش. وهوى مؤشر داكس الألماني 3.7 بالمئة وبذلك يكون هبوط المؤشر قد تخطى 20 بالمئة منذ إغلاق قياسي مرتفع شهده في الخامس من يناير كانون الثاني وهو ما أدخله في دائرة السوق التى يهيمن عليها الإقبال على البيع.

وعوضت مكاسب في كبرى شركات التعدين والطاقة في بورصة لندن قليلا باقي الخسائر على مؤشر فايننشال تايمز 100 الذي تراجع 1.1 بالمئة فقط بينما تراجع كاك 40 الفرنسي 3.4 بالمئة والمؤشر الإيطالي 2.9 بالمئة.

ووصلت أسعار خام برنت لمستويات ارتفاع حادة قرب 130 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 2008 بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده وحلفاءها الأوروبيين ينظرون في أمر حظر واردات النفط الروسية.

وقفزت أسهم النفط والغاز الأوروبية 3.4 بالمئة وشركات التعدين 3.7 بالمئة مما جعل القطاعين هما الوحيدان المرتفعان.

وقادت أسهم شركات التجزئة وشركات صناعة السيارات والمصارف الانخفاضات وتراوحت خسائرها بين 4.7 وخمسة بالمئة.

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