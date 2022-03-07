جازبروم: إمدادات الغاز عبر أوكرانيا على مستوى عالٍ

المصدر: د ب أ

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تواصل روسيا نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب العابرة في أوكرانيا، حسبما ذكرت شركة "جازبروم" الروسية المملوكة للدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الشركة، سيرجي كوبريانوف، قوله اليوم الاثنين إن استخدام خط الأنابيب لا يزال عند مستوى مرتفع في بداية الأسبوع.

وذكر كوبريانوف أنه من المقرر ضخ 6ر109 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا اليوم الاثنين.

وتم أمس الأحد ضخ 5ر109 مليون متر مكعب. وذكر كوبريانوف أن الكمية المورّدة تتوافق مع "متطلبات المستهلكين الأوروبيين".

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