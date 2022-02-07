علامات التقدم في المحادثات النووية بين أمريكا وإيران تهوي بأسعار النفط

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين نتيجة توقع قرب انتهاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء اتفاق يفرض قيودا على تطوير الأسلحة النووية للبلد العضو في أوبك، مما سيزيد من المعروض من النفط الخام على الرغم من أن القلق بشأن الإمدادات العالمية حد من الخسائر.

وأعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إعفاء إيران من العقوبات للسماح بمشاريع التعاون النووي الدولي مع دخول المحادثات بشأن الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 المرحلة النهائية.

وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران فيمكن لها أن تزيد من شحنات النفط، مما يؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من النفط.

وتراجع خام برنت 53 سنتا أو0.6 في المئة إلى 92.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 2.16 دولار يوم الجمعة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 91.57 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 2.04 دولار في الجلسة السابقة.

ووصل كلا الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياته منذ سبع سنوات يوم الجمعة ليواصلا صعودهما للأسبوع السابع بسبب استمرار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز