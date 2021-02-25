رئيس مجلس إدارة "سوزوكي" يتنحى عن منصبه

المصدر: رويترز

أعلن رئيس مجلس إدارة سوزوكي موتور كورب البالغ من العمر 91 عاما، أوسامو سوزوكي، أنه سيتقاعد في يونيو، ويتنحى جانبا لتعيين قائد جديد للانتقال إلى السيارات الكهربائية ومحاربة المنافسة من شركات التكنولوجيا مثل تسلا وأبل.

رئيس مجلس الإدارة، بعد أن ترأس الشركة لأكثر من أربعة عقود التي أسسها جد زوجته، ترك ابنه توشيهيرو سوزوكي، الرئيس والمدير التنفيذي بالفعل، لتولي مقاليد الشركة.

وقال أوسامو للصحفيين أمس الأربعاء إنه قرر التقاعد بعد أن رحبت الشركة بالذكرى المئوية لتأسيسها العام الماضي والموافقة على خطتها الإدارية الجديدة.

لكنه قال إنه ”سيظل نشطًا“ كمستشار.

كما أعلنت الشركة أمس الأربعاء أنها ستستثمر تريليون ين (9.45 مليار دولار)، معظمها في تكنولوجيا الكهرباء، على مدى خمس سنوات.

قال سوزوكي الأصغر سنًا إن الشركة بحاجة إلى الاستجابة للاندفاع العالمي نحو خفض الانبعاثات. ”هناك تركيز على قضية تحييد الكربون الآن. يجب ألا تتخلف سوزوكي عن هذا الاتجاه العالمي“.

يأتي إعلان رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان بعد أقل من أسبوع من تعيين منافستها هوندا موتور رئيسًا تنفيذيًا جديدًا، قال إنه سيفكر في إقامة تحالفات لاتخاذ قرارات جريئة.

يُنظر إلى شركات صناعة السيارات، ولا سيما الشركات الصغيرة مثل سوزوكي، في وضع غير موات بسبب التكلفة الباهظة لتطوير المركبات الكهربائية والتقنيات مثل القيادة الذاتية.

ارتبطت سوزوكي، جنبًا إلى جنب مع شركات صناعة السيارات الأخرى مثل مازدا وسوبارو، مع تويوتا في العام 2019 لخفض تكاليف التطوير والتصنيع.

أوسامو سوزوكي، الذي انضم إلى سوزوكي موتور في العام 1958، أصبح رئيسًا في العام 1978 ثم رئيسا لمجلس الإدارة في العام 2000.

خلال فترة ولايته، عززت الشركة وجودها كأكبر صانع للسيارات المدمجة.

قاد قرار الشركة بدخول السوق الهندي الرئيسي في العام 1983. ماروتي سوزوكي إنديا المحدودة، التي تمتلك شركة سوزوكي الحصة الأكبر فيها، هي أكبر شركة لصناعة السيارات في الهند، وتبيع سيارة كل ثانية في البلاد.

في العام 2016، تنحى سوزوكي عن منصب الرئيس التنفيذي لتحمل المسؤولية عن استخدام الشركة لأساليب اختبار غير صحيحة لحساب الأميال المقطوعة بالسيارة لكنه ظل رئيس مجلس الإدارة.

ولوح أوسامو: قائلا ”وداعا“ في نهاية المؤتمر الصحفي أمس الأربعاء، سيتم تعيينه كمستشار أول عند التقاعد.

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