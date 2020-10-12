بدء إنتاج الغاز من حقل "غزير" بسلطنة عمان

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة بريتش بتروليم البريطانية "بي بي" بالشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان وشركتي أوكیو وبتروناس، الیوم الاثنين، عن بدء الإنتاج من حقل غزیر بمنطقة الامتیاز - مربع 61 في مرحلته الثانیة، وذلك بعد 33 شھرا من التوقیع على اتفاقیة تطویر حقل غزیر.

وأوضحت "بي بي"، في بيان، أنه كان من المتوقع أن یبدأ الإنتاج من حقل غزیر عام 2021.

وكان بدأ إنتاج المرحلة الأولى من تطویر منطقة الامتیاز 61 خزان في سبتمبر 2017.

ونقل البيان عن وزیر الطاقة والمعادن العماني محمد بن حمد الرمحي القول :"یسعدني أن أرى شركة بي بي تبدأ الإنتاج من حقل غزیر، لأھمیته للسلطنة، ونحن فخورون به للغایة".

وأوضح :"سیسھم الغاز المستخرج من حقل غزیر في تحقیق رؤیة عمان 2040 من حیث توفیر طاقة إضافیة للصناعات المحلیة، وكذلك المساھمة في تنویع مصادر الدخل".

من جانبه، قال بیرنارد لوني، الرئیس التنفیذي لشركة بي بي: "یعد بدء تشغیل حقل غزیر علامة فارقة في شراكتنا الاستراتیجیة مع عمان، حیث نسھم من خلاله في تطویر البنیة الأساسیة للسلطنة. ونحن نقدر الدعم والتعاون الذي تلقیناه من حكومة سلطنة عمان وشركائنا في إطلاق ھذا الإنجاز المھم بأمان وقبل الموعد المحدد".

وكان يوسف بن محمد العجيلي رئيس شركة "بي بي عُمان" صرح بأن الشركة تخطط لبدء إنتاج 500 مليون قدم مكعب من مشروع غزير للغاز بحلول نهاية العام الحالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز