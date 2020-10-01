ألمانيا ترفع تحذيراً شاملاً للسفر إلى 160 دولة خارج الاتحاد الأوروبي

المصدر: د ب أ

رفعت الحكومة الألمانية، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/الخميس، تحذيرا شاملا من السفر، كان قد تم تفعيله أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا، إلى 160 دولة خارج الاتحاد الأوروبي.

وسيتم الآن تقييم كل دولة في العالم على حدة.

ويتم تفعيل تحذير السفر فقط للدول التي تجاوزت حد 50 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة في الأيام السبعة الماضية. وينطبق هذا حاليا على أكثر من 130 دولة كليا أو جزئيا.

ولا يُوصى بالسفر لنحو 50 دولة أخرى بسبب قيود الدخول أو حظر للخروج في الاتحاد الأوروبي.

وصدر تحذير بشأن السفر العالمي في 17 مارس من جانب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بعد إغلاق العديد من الحدود وقطع خطوط الرحلات الجوية، حيث علق عشرات الآلاف من الألمان في الخارج.

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